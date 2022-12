Ballando con le stelle | a sorpresa spunta il nome del vincitore | ecco il “verdetto” prima della finale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ladicon leormai si avvicina eno già le prime indiscrezioni sulla coppia che potrà portare a casa la vittoria. Proseguono a vele spiegate, i preparativi per ladicon le. Sono due le puntate che che gli italiani dovranno seguiredi scoprire ilcoppia vincitrice dell’edizione di quest’anno. Logocon lefoto rete ildemocratico.comSabato 17 Dicembre andrà in onda lamentre la finalissima sarà trasmessa venerdì 23 dicembre. Insomma, manca davvero poco al punto che un “” è stato già reso pubblico. Ma quale potrebbe essere la coppia preferita che porterà a ...

Guida tv di sabato 17 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Bobo - Tv - Speciale Qatar 18:50 - L'eredita' - Sfida al Campione 20:00 - Tg1 20:35 -le stelle 00:30 - A Natale... ...Dopo il suo esordio a La Corrida, Aureli ha partecipato ad altri talent show: la quinta edizione dile stelle (2009); La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici (2013) e Il ...La finale di Ballando con le stelle ormai si avvicina e spuntano già le prime indiscrezioni sulla coppia che potrà portare a casa la vittoria. Proseguono a vele spiegate, i preparativi per la finale d ...Lo ricorderemo sempre per la fierezza con cui ha combattuto, per tre anni, il male che l’aveva colpito. E per l’atroce ruolo che gli era toccato rappresentare, quello ...