Badminton | Qualificazioni Europei a squadre miste 2023 | Italia-Estonia 2-3 Azzurri già eliminati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si ferma subito il cammino dell’nelleaglidi, manifestazione che si terrà ad Aire-sur-la-Lys, in Francia, dal 14 al 18 febbraio: la selezione azzurra impegnata nel Gruppo 2, che si sta disputando ad Haarlem, nei Paesi Bassi, oggi viene battuta dall’per 2-3. Dopo la sconfitta odierna glisono già: soltanto la vincitrice di ciascuno dei cinque gironi avrà accesso alla fase finale, alla quale sono già qualificati i campioni in carica della Danimarca, la Francia in qualità di Paese ospitante, e la Germania grazie al ranking.2-3David Salutt / Yasmine Hamza – Kristjan ...

