Atalanta | le ultime da Zingonia verso il Siviglia

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’è rientrata ieri sera in aereo da Nizza, dove ha calato un tris alla squadra di casa in amichevole, ora la attendono...

Calcio in Pillole

... notizia delleore, il centrale argentino Palomino e il miglior marcatore della squadra nella prima parte di stagione, ovvero il nigeriano nato in Inghilterra Lookman. L'ha affrontato ...Nonostante la tegola del brutto infortunio occorso all'esterno scuolai rosa hanno ... Seppur a sprazzi, il Palermo nellegare ha mostrato momenti di buon gioco e di trame ben ... Atalanta, Boga può partire in prestito. Le ultime novità In un'intervista esclusiva all’AGI, il saggista e divulgatore scientifico americano, autore del fortunato libro ‘Spillover’ ...Dopo la sconfitta ai calci di rigore con l’Eintracht Francoforte la Dea rialza la testa e batte i francesi. E torna ad esultare l'ivoriano ...