Assegnato al porto di Gioia Tauro lo sbarco di 27 migranti

AbruzzoLive

Le autorità italiane hannoildi Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above della ong Mission Lifeline, recuperate e messe in salvo oggi al largo del Mediterraneo. Lo riferisce la ...Nell'occasione è statoil premio del Timone d'Oro a Renzo Righini. Riconoscimento ritirato dalla figlia Caterina. Grandi opportunità future per ilche ha comunque registrato un anno ... Porto di Vasto, assegnato appalto da 12 milioni di euro per il primo ... “Anche se resta fermo a lunedì 19 dicembre il termine ultimo per presentare la richiesta per usufruire dell’assegno di servizio di trasporto per persone con disabilità per i collegamenti con le scuole ...Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, nella splendida e suggestiva cornice del Castello Svevo di Brindisi la cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di Porto di Br ...