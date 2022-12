Aspettando la finale dei Mondiali | nel cuore di Roma appare Maradona

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 dicembre 2022)– È apparso questa notte aun’opera d’arte luminosa al neon di un nuovo artista mascherato che ha voluto omaggiare Diego Armandoe l’Argentina in vista delladeiin Qatar 2022. Un giovane artistano che per il momento non vuole farsi riconoscere e ha deciso di comparire in pubblico Facendo un omaggio al grande Diego Armando. Lo sport diventa protagonista neldicon questa rappresentazione artistica che detta i tempi per unastorica che vede l’Argentina di Leo Messi scontrarsi con la Francia. I paragoni in questi ultimi tempi sono stati no molti tra Leo Messi ema c’è ancora qualcuno che lo considera il Dio del calcio e anche ...