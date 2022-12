Ascolti Tv 16 dicembre | Male Rai1 e Canale5 Amadeus porta Gianmaria a Sanremo con il 16 | 3% “Con l’aiuto del cielo” 9 | 9% Bene Nuzzi e Crozza

(Di sabato 17 dicembre 2022)al top: SuSoliti Ignoti – Il Ritorno 4.149.000 spettatori con il 20,6%. SuL’Eredità – Sfida al Campione 3.560.000 spettatori e 23,2%. SuStriscia la Notizia 3.532.000 spettatori e 17,5%. Con le due finali dei Mondiali di calcio del Qatar oramai imminenti nel week end, alla sera di venerdì 16in onda alcune proposte ‘fresche’ sulle generaliste.ha schierato12 artisti aGiovanni, conalla conduzione e Canale 5 ha risposto con la serie tv Condel. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha puntato sui telefilm e Rai3 sul docufilm Ora tocca noi- Storia di Pio La Torre. Lato Cologno, Italia 1 ha trasmesso per la seconda serata consecutiva la serie tv Crossfire – ...

... con gliche stanno premiando il format, in queste settimane ricco di grandi ospiti, ... V iva Rai2 , iniziato (nella versione televisiva) soltanto il 5scorso, si prende, già dopo ...tv di venerdì 162022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Sanremo Giovani " contro " Con l'aiuto del cielo ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, venerdì 16 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. A Kiev solo un abitante su tre ha acqua e riscaldamento. LIVE ...La selezione per il Festival curata da Amadeus con le anticipazioni sulla kermesse in primo piano, a quota 2,168 milioni, quando già da tempo sono le strenne natalizie a caratterizzare commercialmente ...