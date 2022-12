ASCOLTI TV 16 DICEMBRE 2022 | SANREMO GIOVANI 16 | 3% | CHIUDE CON L’AIUTO DEL CIELO 9 | 9% | QUARTO GRADO 9 | 5% | MASTERCHEF SU TV8 3 | 8% | IGNOTI 20 | 6% VS STRISCIA 17 | 5%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 17 dicembre 2022)TV 16· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3198 37.49 PT – 6883 35.29 24 – 3286 38.53 PT – 7933 40.68 Tg1 Rassegna Stampa – 272 11.30Tg1 – 938 18.60Tg1 Mattina – 546 11.40UnoMattina – 839 18.20Storie Italiane – 796 17.40Storie Italiane – 935 16.90È Sempre Mezzogiorno! – 1866 19.30Tg1 – 3343 26.00Tg1 Economia – 2624 20.60Telethon Show – 1256 11.30Paradiso delle Signore – 1725 18.20Pres. Vita in Diretta – 1833 19.00Vita in Diretta – 2266 19.70L’Eredità: Sfida al Campione – 3560 23.20L’Eredità: Sfida al Campione – v. nettoTg1 – 4656 24.80Soliti– 4149 20.60– 2168 16.30Viva Rai2! e un po’ Anche Rai1 – 483 12.10 Prima Pagina – 533 17.50Tg5 – 1256 24.80Mattino 5 News – 1016 21.20Mattino 5 News – 927 20.40Forum (R) – 1334 ...