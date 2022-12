Ascoli | rinnovo per il tecnico Cristian Bucchi | contratto fino al 2025

TUTTO mercato WEB

Mister Bucchi, alla vigilia della partenza per Cosenza, ha parlato del momento dell'e dell'avversario di domenica. Il tecnico ha voluto ringraziare Patron e Società per l'imminentedi contratto, notizia anticipata da Massimo Pulcinelli alla cena natalizia del Club: "E' ...Commenta per primo In Serie B l'va avanti con Christian Bucchi . Il presidente Pulcinelli ha annunciato ildel contratto con l'allenatore per altri 2 o 3 anni. Ascoli, pronto il rinnovo di Bucchi. Contratto fino al 2025 per l'allenatore L'Ascoli e Cristian Bucchi ancora insieme: è ufficiale il rinnovo di contratto per l'allenatore bianconero Premiato il lavoro svolto finora dall'allenatore Christian Bucchi sulla panchina dell'Ascoli: ...Ecco chi è partito alla volta della Calabria, dopo tre mesi e mezzo è tornato il portiere titolare Sono 23 i convocati dall’allenatore dell’Ascoli, Cristian Bucchi, per la trasferta al San Vito-Marull ...