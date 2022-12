Arriva ‘L’indignato speciale’ di Canale 5 ad accendere nuovi riflettori sulla Telese-Caianello

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI disagi per gli automobilisti, le condizioni del manto stradale e l’incubo buche che si ripresenta ciclicamente, gli autovelox-trappola posizionati dai Comuni che spesso puntano a fare cassa con multe salate, i ritardi per l’inizio dei lavori per un raddoppio a quattro corsie impantanato nell’immancabile guerra di ricorsi: la Statalesarà al centro della rubrica del Tg5che andrà in onda, lunedì 19 dicembre, nell’edizione delle ore 13 del telegiornale dell’ammiraglia delle reti Mediaset. L’Indignato speciale Andrea Pamparana accenderà, dunque, isu quella che resta una delle strade più pericolose d’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.