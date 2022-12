Arrestato l' avvocato delle giornaliste che svelarono la morte di Amini

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le autorità iraniane hannol'di due, incarcerate dopo aver scritto dellain custodia della Polizia Morale della 22enne Mahsa, episodio che ha scatenato l'ondata di proteste anti-governative che vanno avanti da 3 mesi. «Mohammad Ali Kamfirouzi, l'di diversi attivisti e giornalisti, è stato», ha scritto il quotidiano di ala riformista Ham Mihan. L'arresto porta a 25 il numero degli avvocati detenuti in relazione alle proteste, secondo la testata. L'di Kamfirouzi, Mohammad Ali Bagherpour, ha riferito di non essere a conoscenzaaccuse mosse nei confronti del suo assistito. Secondo il fratello di Kamfirouzi, l'arresto è avvenuto mercoledì. La magistratura è ...

La Stampa

Ha cercato di difendere attivisti e giornalisti, di tenere accesa la luce sulle loro sorti e su quando continua ad accadere in Iran. Ma alla fine anche Mohammad Ali Kamfirouzi è stato. Secondo il fratello è successo mercoledì: la magistratura, ha ammonito l'uomo, è "responsabile di proteggere la vita e la salute di mio fratello". Tra i clienti di Kamfirouzi ci sono ...Benevento . Uno è statoe condotto in carcere per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l'altro è stato ... rispettivamente, a Cosimo Pegno (Gerardo Giorgione), 53 anni, e ... Iran, arrestato l’avvocato delle giornaliste che svelarono la morte di Mahsa Amini Ha cercato di difendere attivisti e giornalisti, di tenere accesa la luce sulle loro sorti e su quando continua ad accadere in Iran. Ma alla fine anche Mohammad Ali Kamfirouzi è stato arrestato. Secon ...Modena, Nicholas Negrini, marito della donna ritrovata carbonizzata a Concordia lancia sospetti: «C’è chi sta omettendo parti importanti» ...