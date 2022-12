Argentina | Scaloni | «Il gruppo è in forma | ho le idee chiare sulla formazione»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le parole di Lionelin conferenza stampa prima della finale del Mondiale tra l’e la Francia di domani Lionel, ct dell’, ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Qatar 2022 che vedrà l’albiceleste contro la Francia. FINALE – «La partita di domani sarà-Francia, non solo Messi vs Mbappe. La Francia ha una squadra forte che esalta Mbappe e lo rende un giocatore ancor più decisivo e migliore. È un grande giocatore, è giovane e continuerà a migliorare».ZIONE – «Ho deciso, ho già definito la squadra. Difesa a 3 o 4? Può essere una delle due opzioni, non credo che ci cambierà. Il modo in cui usciremo domani è quello che pensiamo di poter fare più danni all’avversario e che ci può difendere meglio. Sappiamo come gioca la ...

Il ct dell'Albiceleste non è riuscito a nascondere le sue emozioni alla vigilia della finalissima del Mondiale in Qatar contro la squadra di Deschamps ..."Leo ha detto che sarà la sua ultima partita ai Mondiali Allora spero che vinca e poi saluti alzando la Coppa". È l'auspicio del ct dell' Argentina Lionel Scaloni alla vigilia della finale mondiale c ...