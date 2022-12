Argentina - Francia | Zidane non sarà in tribuna | svelato il motivo

Il Sole 24 ORE

Mentre l'avvicinamento dellaalla finale del Mondiale contro l'è scandita dall'ansia per l'epidemia di influenza che sta flagellando la rosa di Deschamps, uno degli argomenti a latere più gettonati riguarda l'...Nella finale del Mondiale in Qatar traesiste ' l'ipotesi di vedere Olivier Giroud partire dalla panchina' . Lo scrive L'Equipe, alla vigilia della finalissima iridata. Nella prima parte di rifinitura il Ct transalpino ... Mondiali: intorno alla finale Argentina-Francia una brutta aria (condizionata e fritta) La finale Sale la tensione sul Lario in vista della finale di domani: non mancano i tifosi delle due squadre in città. De La Fuente: «Io parto per il Qatar». Quagliotti: «Il Marocco mi faceva più paur ...Adani non commenterà la finale dei Mondiali. Al suo posto la Rai ha scelto Antonio Di Gennaro. «Ho letto molte cose sui social. Noi siamo stipendiati dalla Rai, lavoriamo per ...