Argentina-Francia sarà davvero l' uomo della Provvidenza contro un collettivo di campioni?

(Di sabato 17 dicembre 2022) Unotutti. Anzi: unotutti, più uno. Così raccontano la finale mondiale tra: l’e undi, tra i quali un giovane primus inter pares che rischia due titoli iridati a 24 anni. Ma ècosì? Di due universi tanto nazionalisti, le comunità argentine a Doha e in patria stanno dando la sensazione di volere questa coppa più deiuscenti: un’ossessione dopo 36 anni di attesa, a fronte di appena quattro. Sono tanti, e stavolta Diego non c’è più. Lo dicono i cori, che assemblano al fatto sportivo (gli sfottò ai brasiliani, rivali di sempre) il revanscismo delle Falkland/Malvinas: come volersi riappropriare ...

Ora tocca ai maschietti completare il lavoro, senza ricadere nella maledizione: l'ultimo Mondiale vinto è quello di Maradona nel 1986 , mentre a Italia '90 l'arrivò in finale dopo aver ...In basso, però, c'è anche spazio per il Mondiale che si avvia verso la finale: 'Laè senza difesa'. E sicuramente sarà un fattore decisivo per la super sfida contro l'. Su '...Dopo essersi affrontate già nel girone, Croazia e Marocco si sfidano per la medaglia di bronzo della Coppa del Mondo FIFA.La Croazia ed il Marocco si congedano da Qatar 2022 sfidandosi nella finalina per il terzo posto. Il sogno di trionfare a Qatar 2022 l’hanno visto svanire in semifinale, quando sono state battute risp ...