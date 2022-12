Argentina-Francia | l’ammissione di due ex-Bleus | ‘faremo il tifo per Messi’

Il Sole 24 ORE

Doveva essere soltanto Lionel Messi il problema di Didier Deschamps in vista di domani, quando alle 16:00 la suae l'si giocheranno la Finale dei Mondiali di Calcio in Qatar . L'allenatore dellaalla vigilia della sfida si è detto preoccupato per il virus influenzale che sta colpendo ...Didier Deschamps fa i conti con una serie di problematiche in vista della finale del Mondiale di domani contro l'. La, campione uscente, è alle prese con un virus influenzale che ... Mondiali: intorno alla finale Argentina-Francia una brutta aria (condizionata e fritta) Durante il commento della sfida tra Croazia e Marocco, l'ex calciatore ha fatto i suoi complimenti alla coppia che narrerà la finale dei Mondiali in Qatar ...Il noto giornalista Sandro Sabatini, ha parlato della situazione che sta colpendo la Francia a poco meno di 24 ore dalla finale ...