Argentina-Francia | la politica si mette di mezzo | non potrà arbitrare la gara!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Anthony Taylor, arbitro inglese esperto e tra i migliori ai Mondiali in Qatar, non è stato considerato perla finale per motivi...

Commenta per primo Si chiudono i Mondiali in Qatar. La Rai ha deciso di affidare ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro la telecronaca della finale. Niente big match quindi per la coppia Stefano Bizzotto - Daniele Adani cui è stata affidata la finale per il terzo - quarto posto. I due saranno inoltre presenti alla cerimonia ...Domani è il giorno della finalissima: in campo ladi Deschamps e l'di Scaloni . Il Mondiale in figurine - Lionel Messi di Paolo Condò La finale - Lae la sfida a Messi Il ... Mondiali: intorno alla finale Argentina-Francia una brutta aria (condizionata e fritta) Visibilmente commosso ed emozionato, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni è entrato ancor più nel cuore dei tifosi: ad ogni collegamento non ...Campione del mondo nel '98 coi Bleus, l'ex centrocampista del Parma analizza il match: "Mbappé e Messi entrambi decisivi, ma l'Argentina ha un problema... di statura" ...