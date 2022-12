Argentina-Francia | Alvarez vs Giroud | chi vincerà?

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non solo Messi vs Mbappè, con tutto quel che ne consegue in termini di scontro generazionale e di splendore in carriere che hanno già fatto tantissimo.è anche lo scontro tra due centravanti, Juliane Olivier, stavolta a parti invertite per quanto riguarda la carta d’identità: il giovane è l’albiceleste, il “vecchio” è il bleu. Entrambi sono a 4 gol e hanno lasciato un segno nel Mondiale, dimostrandosi affidabili e decisivi nei momenti che contano. In questo momento, se si intende il lascito dell’ultima partita, a stare meglio è, che con la Croazia ha prodotto il rigore che ha sbloccato la gara e poi ha infilato una doppietta: primo gol con un’azione irresistibile, giusto aiutata un po’ dalla svirgolata di Sosa che ha provato a opporsi; rete del 3-0 su ...

Proseguendo con le statistiche, per l'Argentina si tratta della sesta finale in una rassegna iridata (finora due successi e tre sconfitte), mentre per la Francia sarà la quarta (due trionfi e una caduta, ovvero quella contro l'Italia nel 2006). La finale di Qatar 2022 sarà Francia-Argentina, ma anche e soprattutto il duello tra i due compagni del Paris Saint Germain.