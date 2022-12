Arbitrati | cresce del 28% il ricorso all’arbitrato in Camera Arbitrale di Milano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nel terzo trimestre di quest’annodi(CAM) ha registrato un incremento del 28% delle nuove domande di arbitrato e a novembre 2022 ha ulteriormente ampliato la sua rete di gestione deglia livello nazionale, siglando due nuove Convenzioni con ladi commercio di Padova e con Curia Mercatorum, centro di mediazione e arbitrato promosso dalladi commercio di Treviso e Belluno e dalladi commercio di Rovigo e Venezia. CAM dal 1988 ha gestito circa 3000, per un valore totale annuo di oltre 630 milioni di euro (media degli ultimi 5 anni); per la gestione degliaffianca diverse Camere di Commercio e altri enti italiani. L’amministrazione congiunta dei casi avviene sulla ...

NT+ Diritto

La conflittualitàdel 22% ma le parti coinvolte preferiscono evitare il tribunale e optare per procedure di ... "Le liti prettamente condominiali sono aumentate del 22% e gliche abbiamo ...La conflittualitàdel 22% ma le parti coinvolte preferiscono evitare il tribunale e optare per procedure di ... "Le liti prettamente condominiali sono aumentate del 22% e gliche abbiamo ... Liti condominiali: diminuiscono le cause in tribunale, cresce il ... Camera Arbitrale Internazionale: “L'unica tipologia di lite condominiale che è aumentata nell’ultimo anno, riguarda le quote di condominio ...La Camera Arbitrale Internazionale ha registrato un aumento del 22% delle controversie tra condòmini nell’ultimo anno. «La strada della mediazione e dell’arbitrato può abbassare anche il grado di conf ...