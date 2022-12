Aprilia | “Poesie e cicatrici” | la lotta contro il tumore al seno tramite la poesia – Video

(Di sabato 17 dicembre 2022). Lailalla“Grazie per la tenerezza del tuo sguardo, la dolcezza del ricordo e per la forza del tuo essere un giovane uomo”. Queste le parole pronunciate nell’aula consiliare del Comune di, da una commossa Resy Langiano, Presidente del Comitato dell’Associazione Nazionale Donne Operate al(ANDOS), a conclusione della presentazione del libro “Philoumene” del poeta Salvatore Rosella, Responsabile della Associazione culturale PassPartout, in particolare dopo la lettura di liriche del volumetto edito da deComporre dell’Editrice Sandra Cervone, il cui ricavato, per volontà dell’autore ma anche della sua mamma, Maria Filomena Gori, volata in cielo a ...

