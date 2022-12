Approvato in Cdm il nuovo codice appalti Meloni | «Volano per la crescita» Le critiche delle opposizioni

RaiNews

Il Codice dei contratti pubblici,in via preliminare ieri dal Consiglio dei Ministri, ...Conferenza unificata e passaggio alle commissioni parlamentari prima del via libera definitivo in) ...l consiglio dei Ministri hail nuovo codice degli appalti. Grande soddisfazione di Matteo Salvini. "E' stato un ...delle prerogative che poi sono state eliminate nel testo varato dal. ... Approvato in Cdm il nuovo codice appalti. Meloni: "Volano per la crescita" Secondo il ministro Salvini il nuovo codice taglierà sprechi e burocrazia, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci e creerà più lavoro ...Meno burocrazia e quindi più velocità nella realizzazione delle opere e meno corruzione. “Perché quanto più breve è l’iter burocratico di un ...