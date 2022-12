Antonio Panzeri | le pressioni dal Marocco | «Convinca i socialisti» I viaggi per depistare | «Così sembrerà più credibile»

Liberoquotidiano.it

... cresciuta e pasciuta all'interno del centrosinistra , poiché Giorgi, come si sa, entra come assistente parlamentare di(connesso alla vicenda delle mazzette del Qatar), poi passa ad ...... il suo compagno Francesco Giorgi, scandalo che ha coinvolto anche l'ex eurodeputato di S&D, presidente della Commissione del Parlamento Ue per i problemi economici e monetari. ... Antonio Panzeri Un caso che si lega alla storia del Pci L’inchiesta belga prosegue in parallelo anche in Italia, con i finanzieri alla caccia dei soldi di quella che è stata definita un’associazione a delinquere dedita alla corruzione e al riciclaggio di d ...FOGGIA, 17/12/2022 - (adnkronos) L'ex europarlamentare Antonio Panzeri, finito in manette nell'inchiesta Qatargate, "sembra ...