Antonino Spinalbese al veleno su Nikita Pelizon | di cosa accusa la donna

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Questa sera ci sarà un'altra puntata del Grande Fratello Vip che promette scintille. Tra alcuni nuovi concorrenti che dovrebbero entrare tra stasera e lunedì, la rottura nel rapporto di Antonella Fiordelisi ed Edoardomaria, così come l'allontanamento trae Luca Onestini, c'è molta carne al fuoco per Alfonso Signorini. Ma stanotteè tornato a sparlare difacendo delle accuse davvero pesanti. É risaputo il fatto che i due non siano in buoni rapporti già dall'inizio del programma, con lache ha criticato l'uomo per essersi rifiutato di farle i capelli e da allora i due non si sono quasi mai parlati. E adesso le ha riservato un'altra pesante...