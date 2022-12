Anche le grandi banche licenziano Il piano di Goldman Sachs | fuori in 4mila

Leggi su formiche

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non sono solo leaziende tecnologiche a ridurre il numero dei dipendenti. La banca d’affarisi prepara per congedare 3900 dipendenti dal prossimo gennaio, come parte della strategia per la redditività dell’amministratore delegato David Solomon. Ildi licenziamento, anticipato dal quotidiano Financial Times, è al momento in fase di elaborazione. L’obiettivo sarebbe ridurre fino all’8% della forza lavoro.conta attualmente su 49.000 dipendenti. L’istituto “è particolarmente sotto pressione per migliorare i margini perché Solomon sta cercando di migliorare la valutazione in borsa della banca, che è rimasta per anni indietro rispetto a concorrenti come Morgan Stanley”, sostiene il quotidiano della City. Ad ottobre, la banca ha annunciato una ...