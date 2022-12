Ancelotti sicuro | «Argentina e Francia allo stesso livello | ma…»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della finale Mondiale tra: le dichiarazioni Anche Carloha espresso così il proprio pensiero sulla finaledi domani. LE PAROLE – «In difesa, entrambe le compagini operano in modo simile. Le squadre hanno giocatori di talento come Mbappe, Griezmann, Dembele, Messi e Alvarez. Considerando il potenziale delle nazionali, la finale sembra uguale e competitiva. Quello che non mancherà è lo spettacolo e ci divertiremo sicuramente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

