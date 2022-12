Ammoniaca negli Oreo | l’azienda risponde al “caso” sollevato sui social

Leggi su screenworld

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Mondel?z International,che produce gliha replicato alle illazioni di un dipendente della fabbrica olandese Olam di Koog aan de Zaan. L’uomo, ad alcuni media nazionali, ha detto cheusa molta(carbonato di ammonio) per rendere il biscotto più nero possibile. La multinazionale statunitense ha rassicurato i consumatori, affermando che non esistono rischi per la sicurezza alimentare. Il, nato in Olanda, si era diffuso pesto in tutto il vecchio continente, creando il solito allarmismo, alimentato, è ildi dire, visto l’argomento, dalle dichiarazioni di alcuni politici. In Italia, Matteo Salvini, sul suo profilo Twitter, commentando la notizia, ha scritto: “Quanti ne hanno mangiati in questi anni ragazze e ragazzi di tutte le età? Va fatta ...