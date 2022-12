Al PalaEstra arrivano domani pomeriggio i vicecampioni del mondo di Trento | l’Emma Villas Aubay Siena sfida Michieletto e compagni alle ore 15 | 30

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Aldel mondo della Itas Trentino. La partita prenderà il via domenicaore 15,30 al. Sarà un match spettacolare, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, con alcuni dei più grandi pallavolisti del mondo che calcheranno e si esibiranno sul taraflex di viale Sclavo. La Emmacercherà di proseguire sull’onda lunga del successo ottenuto nello scorso weekend contro la Vero Volley Monza, una vittoria per 3-1 che ha riportato entusiasmo nel team senese e ha portato tre punti importanti nella classifica del team toscano., dal canto suo, cerca punti preziosi per risalire in classifica dopo la cavalcata in Brasile culminata con il secondo posto al Mondiale per ...