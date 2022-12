Al Bano e Romina fermati dai Carabinieri | il ricordo divertente della cantante | cos’è successo

Io Donna

Tra le interviste che vedremo nello speciale di Verissimo anche quella aPower , accompagnata dalle sue due figlie, Cristel eCarrisi , nate dalla sua relazione con Al. Le tre ...In tutti questi anni l'artista, insieme alla sua ex compagna,Power , non ha mai smesso di cercare Ylenia. Ma per Alin questo periodo sono arrivate nuove grane, vediamo che cosa sta ... Al Bano, a Natale con Loredana Lecciso: «Non c'è niente di meglio che stare assieme» Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Loredana Lecciso a Bella Ma': «Non sono stata usata dalla televisione e io non ho usato la tv». Nella puntata di ieri di BellaMa’ (programma in onda su Rai2 ...