Adeguamento delle pensioni | +7 | 3% dall' 1 gennaio 2023 Ecco come funziona la misura ISTRUZIONI

Regione Veneto

Nella tabella che segue si riporta la sequenzamisure del saggio di interesse legale con i ... Commercio, Ugl: "Ottenuto un primodel contratto in vista del rinnovo definitivo" Il ...Al nettopiù varie motivazioni, comprese quelle meramente dialettiche, il motivo più ... con la conseguente possibilità di irrigare penali in caso di mancato. In ogni caso, da questo ... Dettaglio articolo ANCONA - Il Comune di Ancona ha ricevuto nei giorni scorsi un riconoscimento dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uic) di Ancona per l'impegno ...L’incremento delle spese di gestione marcia di pari passo con l’assistenza a pazienti sempre più complessi. Senza un adeguamento delle tariffe e una fiscalità meno gravosa gli aumenti ricadranno sulle ...