Addio a Sinisa Mihajlovic | si spegne il guerriero serbo

Leggi su 11contro11

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il mondo del calcio dà l’che è stato sconfitto dalla leucemia,ndosi all’età di 53 anni. Il 16 Dicembre 2022, infatti, l’ex tecnico classe ’69 si è dovuto arrendere ad una malattia che, per diversi anni, aveva minato la sua salute. Un esempio da seguire, sia in campo che fuori. Ex centrocampista che ha lasciato il segno in Serie A, diventando poi allenatore di diversi club sempre in Italia. L’ultimo, il Bologna, prima di “prendersi una pausa”.: undal sapore amaro Da ormai tre anni illottava contro il cancro, annunciando lui stesso la scoperta di questa malattia e l’inizio di una battaglia estenuante, attraverso una conferenza stampa. Il 13 Luglio 2019, infatti ...