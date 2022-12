Adani | “Penso a Maradona ogni giorno e prego vinca Messi Non commenterò la finale? Era già previsto”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Mondiali Qatar 2022, Lelespiega perché non commenterà laTra i personaggi più discussi di questi Mondiali in Qatar, c’è, perlomeno in Italia, senza dubbio Lele, commentatore della manifestazione iridata di calcio, la cuisi disputerà nella giornata di domani, domenica 18 dicembre 2022. Spesso criticato per le sue telecronache ricche di enfasi, soprattutto nei confronti dell’Argentina, l’ex giocatore di Brescia e Inter rivela in un’intervista al Corriere della Sera: “Da due anni, da quando è morto, non c’èche io non pensi a”. “I telespettatori vogliono emozioni” risponde a chi critica le sue telecronache e, in merito alla sua mancata presenza nella, precisa: “Non erache commentassi la ...

