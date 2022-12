Adani | “Ogni giorno penso a Maradona” | poi si sbilancia sul paragone con Messi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Lele, ex calciatore ed attuale opinionista televisivo Rai, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il commentatore si è soffermato su Lionele sull’ingombrantecon Diego Armando. Di seguito un estratto dell’intervista:poeta: “dona amore, dribbla anche i cammelli del deserto…”.“Ha fatto di più: per preparare l’assist del 3-0, ha portato a spasso lungo tutta la fascia il più forte difensore dei Mondiali, Josko Gvardiol. Ha fatto una giocata di forza, non da. In quel momento c’erain lui”.profeta: “E Diego disse: dopo di me verrà un altro numero 10…”.“Da due anni, da quando è morto, non c’èche io non pensi a ...

Corriere della Sera

