Adani | «Non passa giorno che non pensi a Maradona | prego per l’Argentina»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le parole di Leleal Corriere della Sera: «Niente finale? Quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché» Lele, uno dei protagonisti del mondiale in Qatar, ha parlato al Corriere della Sera. Di seguito le sue parole. MESSI – «Ha fatto di più: per preparare l’assist del 3-0, ha portato a spasso lungo tutta la fascia il più forte difensore dei Mondiali, Josko Gvardiol. Ha fatto una giocata di forza, non da Messi. In quel momento c’erain lui».– «Da due anni, da quando è morto, non c’èche io non». NIENTE FINALE – «Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché». FINALINA – «Non era previsto che commentassi la finale. Ho fatto 14 telecronache. ...

Corriere della Sera

