“Accuse gravi ai volontari Ma il ministro non ha prove” Parla la presidente di Open Arms Italia | Alfonsi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Veronica, ilPiantedosi ha confermato di lavorare su “norme più stringenti” per le Ong. Siamo ancora alle Ong come problema? Che sensazione le dà? “Noi rimaniamo sempre con una sensazione di straniamento quando leggiamo certe dichiarazioni. Sono sette anni che leggiamo dichiarazioni di questo tipo. Quello che si dichiara sostanzialmente è di voler sanzionare il soccorso in mare. Abbiamo assistito in sette anni a una costante, continuativa e trasversale criminalizzazione del soccorso in mare, tutto questo è insopportabile. Anche perché le Ong sono tante, di tanti tipi, ce ne sono di diverse che lavorano in ambiti e contesti differenti. Le Ong non sono un’entità astratta: in molti casi sono cittadini europei che si prendono delle ferie, che ...