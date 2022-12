Abraham | riscatto o panchina Mourinho ha pronta l' alternativa

Corriere dello Sport

Conta però la prestazione dellla squadra e dei singoli, e in questo senso Tammynon ha ancora dimostrato di essere uscito dalla crisi che lo ha avvolto nella prima parte di ...... comee Belotti . I due attaccanti giallorossi hanno deluso fino ad adesso collezionando ... e per consegnare a José Mourinho le basi per ilAnche nell'amichevole contro il Cadice il centravanti non ha brillato: un solo tiro in porta in 45 minuti e tanta fatica a seguire il gioco ...Blog Calciomercato.com: Il mondiale in Qatar sta giungendo al termine e come tutti sappiamo questa edizione qatariota è stata una sorta di pausa tra primo e secondo tempo della ...