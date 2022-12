A Luca Barbareschi il ‘Capri Award’ | “Dedicato a Spielberg | mi ha cambiato la vita”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato assegnato a, attore, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo, ilVisionarydella 27esima edizione di Capri – Hollywood – The International Film festival (26 dicembre – 2 gennaio). “Dedico questo premio a Steven, ci siano conosciuti io a 18 e lui a 28 anni e mi hala” ringrazia. A premiarlo il 28 dicembre sarà Terry Gilliam. “Un premioa chi vive l’arte come una continua sfida creativa – annuncia Tony Renis, presidente onorario del festival -idea che è molto piaciuta a Terry Gilliam, da sempre nel nostro board, così come la decisione di celebrare una figura importante per la cultura italiana nel mondo come ...

Agenzia ANSA

Luca Barbareschi 'Visionary Award' a Capri Hollywood - Cinema E' stato assegnato a Luca Barbareschi, attore, regista, produttore e direttore artistico del Teatro Eliseo, il 'Capri Visionary Award' della 27esima edizione di Capri - Hollywood - The International F ...