A Lourdes chiede la guarigione | La sua preghiera viene accolta

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 17 dicembre 2022) All’inizio pensava che si trattasse di un episodio sporadico di psoriasi, ma poi si accorge che qualcosa di più grave si sta manifestando, non solo sua mano, ma in tutto il suo corpo. Una malattia che peggiora di settimana in settimana e che si espande in altre parti del corpo. Sembra non esserci più soluzione, L'articolo AlaLa suaproda La Luce di Maria.