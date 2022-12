17 dicembre - Gags comicità risate e divertimento. Ritorna il "Comedy Show Club" al Teatro Tartaro di Galatina

Puglia News 24

17/12/2022comicità risate e divertimento. Ritorna il "Comedy Show Club" al Teatro Tartaro di Galatina Sabato 17ore 20 opsite Emanuela Farina Tutto pronto al teatro "Tartaro" di Galatina, per la ......che più si addicono a questo spettacolo esclusivo che andrà in scena soltanto il 72022 ...comiche e musica cantata dal vivo ma non da lui bensì dai suoi personaggi primo tra tutti il suo ... Galatina, “Comedy Show Club”: il 17 dicembre in scena Emanuela Aureli Un gioco di parole che doveva essere un omaggio al regista Mike White si è trasformato in una gaffe che l’attrice, tra le protagoniste di «The White Lotus» non dimenticherà mai ...Si aprirà il prossimo 20 dicembre nella storica Piazza Italia di Reggio Calabria, un autentico salotto nel cuore della Città, sull’area archeologica sotterranea tra Palazzo San Giorgio, Palazzo Alvaro ...