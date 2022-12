Zelensky e il messaggio di pace prima della finale Argentina - Francia. 'Fifa ha rifiutato'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'indicrezioneCnn: il presidente ucraino si era offerto di aprire un collegamento video, ma ha ricevuto una risposta negativa. Infantino e il bilancio dei Mondiali in Qatar: 'I migliori di ...

L'indicrezione della Cnn: il presidente ucraino si era offerto di aprire un collegamento video, ma ha ricevuto una risposta negativa. Infantino e il bilancio dei Mondiali in Qatar: 'I migliori di ...... VolodymyrSecondo quanto riferito al Daily Mail , la Fifa ha respinto la richiesta del presidente ucraino Volodymyrdi condividere undi pace mondiale che aveva ... Qatar 2022, "Fifa respinge richiesta Zelensky per messaggio nella ... L'indicrezione della Cnn: il presidente ucraino si era offerto di aprire un collegamento video, ma ha ricevuto una risposta negativa. Infantino e il bilancio dei Mondiali in Qatar: "I migliori di semp ...Niente polemiche, niente precisazioni sui diritti umani o accenni alle vittime sul lavoro: Gianni Infantino tira dritto su quella che definisce «la migliore edizione di sempre» ...