Yellowjackets 3 | la serie ottiene il rinnovo prima del debutto della seconda stagione

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Showtime ha annunciato di aver rinnovato per la3 la, che tornerà sugli schermi americani a marzo. Showtime ha annunciato ilper la, ancoradeldel secondo ciclo di episodi che arriverà sugli schermi nel mese di marzo 2023. Lo show, in Italia, è disponibile in Italia grazie alla piattaforma di streaming NOW, e racconta quanto accaduto a un gruppo di protagoniste in due dimensioni temporali. Nellaci saranno nuovi arrivi nel cast, tra cui l'attore Elijah Wood e Lauren Ambrose e Simone Kessell, interpreti ...

La seconda stagione di arriverà negli Stati Uniti il 24 marzo 2023 ma è stata già confermata la realizzazione di una terza ... Sventolate forte i vostri pon pon perché le cheerleader di non ci saluteranno molto presto. Showtime ha rinnovato l'apprezzata mystery thriller per una terza stagione, molto prima dell'arrivo in tv della seconda, attesa negli Stati Uniti ... Yellowjackets: la serie è stata già rinnovata per una terza stagione Showtime ha annunciato di aver rinnovato per la stagione 3 la serie Yellowjackets, che tornerà sugli schermi americani a marzo.