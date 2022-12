Women Champions League 2022 2023 | la Roma vince in casa contro il St Polten ed è ai quarti di finale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Labatte 5-0 il St.nella 5^ giornata died è matematicamente qualificata aidi. Partita interrotta per pioggia nella prima frazione, chiusa dalle giallorosse avanti 1-0. Partita che resta in bilico fino ai minuti finali, in cui le ragazze di Spugna dilagano segnando 4 gol nelnel giro di 6 minuti. Qualificazione centrata che rende inutile il match dell’ultima giornatalo Slavia Praga in programma giovedì 22 dicembre alle 18:45. Nel primo tempo partita equilibrata che lasblocca al 34? con Serturini su assist di Giugliano. Dopo la lunga interruzione per pioggia, di quasi 1 ora, si riprende a giocare. Il ...

Voce Giallo Rossa

Dove vedere in tv e in streaming la gara valida per la fase a gironi della'sLeague 2022 - 2023 ROMA - Venerdì 16 dicembre, alle ore 20.15, allo Stadio Tre Fontane di Latina, la ...Roma - St Polten , match valevole per la quinta giornata dei giorni della'sLeague , è stata interrotta per pioggia dopo 7 minuti dal fischio d'inizio. Seguiranno aggiornamenti LIVE Women's Champions League - Roma-St. Pölten 0-0 - Rischia Ceasar, Zver la grazia. Ci prova Andressa con il ... La Roma Femminile torna protagonista nella Women’s Champions League Dopo la sconfitta contro il Wolfsburg (per 4-2), la Roma di mister Spugna torna protagonista in Europa. Le giallorosse affronteranno ...Le giallorosse dilagano nel secondo tempo: il gol di Serturini e le doppiette di Glionna e Giugliano valgono la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo ...