Warhammer 40 000 | Henry Cavill protagonista della serie tv Amazon?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo aver detto addio al ruolo di Clark Kent / Superman nell’universo DC,potrebbe consolarsi con un nuovo interessante progetto televisivo. Come riporta Deadline, l’attore potrebbe essere il– nonché anche produttore – di40.000,tv di Prime Video basata sul celebre wargame futuristico prodotto da Games Workshop nel 1987. Le fonti dicono che il progetto è in fase avanzata, sebbene le trattative per i diritti frae Games Workshop non siano state ancora concluse. Inoltre, nessun sceneggiatore o showrunner è stato ancora assunto. Quello che è sicuro che la società di produzione Vertigo Entertainment sarà coinvolta nel progetto. Per chi non lo sapesse, peressere...