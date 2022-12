Wanna Marchi furiosa con Mara Venier | ”Ha cancellato l’ospitata a ‘Domenica In' ”

Libero Magazine

Il contenuto, prodotto da Fremantle Italia, si sofferma proprio sull'ascesa die Stefania Nobile , diventate in breve tempo le regine indiscusse dello shopping televisivo. Tuttavia, come ...e Stefania Nobile parlano delle interviste annullate, come quella di Domenica in. Lo sfogo contro Mara Venier.e Stefania Nobile i n queste ultime ore sono tornate a parlare ... Mara Venier accusata da Wanna Marchi: trattata peggio dei mafiosi Dopo il grande successo della loro docuserie su Netflix, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono state invitate a vari programmi tv, fra cui Domenica In di ...Wanna Marchi e Stefania Nobile parlano delle interviste annullate, come quella di Domenica in. Lo sfogo contro Mara Venier. Wanna Marchi e Stefania Nobile in queste ultime ore sono tornate a parlare d ...