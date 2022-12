' Vuja | fai entrare il ragazzino | se lo merita' Mihajlovic | storia dell' esordio di Totti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Formidabile nello scovare il talento. Quello di Donnarumma ai tempi del Milan, ad esempio, a 16 anni e otto mesi in campo da titolare contro il ...

"Vuja, fa entrare il ragazzino, se lo merita". Mihajlovic, la storia dell'esordio di Totti Due storie diverse, due storie separate da 22 anni di calcio vissuto da giocatore prima e da allenatore poi Da Francesco Totti a Gianluigi Donnarumma, esordi diversi in epoche differenti legati da un ...