Volley | Mondiale per club | Conegliano sfida l’Eczacibasi di Boškovi? Vincere per evitare il VakifBank di Egonu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilperdifemminile propone oggi la prima veradi livello stellare: nella seconda partita del Girone A la Prosecco DOC Imocoaffronterà l’Eczac?ba?? Spor Kulübü, squadra turca qualificatasi in quanto organizzatrice della manifestazione. Si scrive Eczac?ba??, si legge Tijana?. L’opposta serba, due volte Campionessa del Mondo con la propria nazionale e due molte MVP della manifestazione, è lo spauracchio numero uno per la squadra allenata da Daniele Santarelli. L’allenatore italiano la conosce molto bene, dato che sulla panchina della Serbia agli ultimi Mondiali c’era proprio lui. Per Joanna Wo?osz e compagne sarà cruciale provare ad arginare l’opposta mancina, senza ovviamente concedere troppo alle altre attaccanti. In particolare saranno da ...

PROGRAMMA CONEGLIANO - ECZACIBASIPER CLUB Venerdì 16 dicembre Ore 14:00 Prosecco DOC Imoco Conegliano - Dentil Praia Clube