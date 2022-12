Volley femminile | Conegliano da sballo! Travolge l’Eczacibasi di Boskovic ed evita Egonu nella semifinale del Mondiale per Club

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha sconfittoIstanbul per 3-1 (25-18; 21-25; 25-22; 25-18) alper2022 di. Le Campionesse d’Italia hanno mostrato i muscoli di fronte al pubblico di Antaliya (Turchia) e hanno avuto la meglio sulla corazzata turca, che al momento comanda il proprio campionato da imbattuta e che è trascinata dalla fuoriclasse serba Tijana, MVP degli ultimi due Mondiali conquistati con la sua Nazionale. Le Pantere sono state semplicemente meravigliose, hanno messo le mani sul secondo successo consecutivo in questa rassegna iridata (dopo quello ottenuto ieri contro il decisamente più morbido Dentil Praiae) e hanno concluso al primo posto la fase a gironi. Questo significa che...

Sky Sport

Per la PMPotenza impegno proibitivo per il decimo turno del Campionato di Serie C, la formazione di coach Marco Orlando sarà ospite infatti della capolista schiacciasassi Panbiscò Altamura che ......AlbeseComo Futura Giovani Busto Arsizio - Club Italia Lpm Bam Mondovì - Chromavis Eco Db Offanengo Valsabbina Millenium Brescia - Emilbronzo 2000 Montale Club Italia A2Itas Trentino, l’esame con D&a Esperia Cremona per blindare la seconda piazza Foto di Marco Trabalza. Sarà la sfida casalinga contro la D&a Esperia Cremona a chiudere il girone d’andata di Regular Sea ...Ottava puntata stagionale di “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2. In studio la schiacciatrice Alessia Populini ...