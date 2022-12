Volley | docufilm su Rai e Sky Sport dedicati alle cavalcate vincenti delle nazionali azzurre

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le impreseive nel 2022 delazzurro, maschile e femminile, saranno celebrate con duesulla Rai e su Sky. In primo luogo infatti su Rai 2, il 13 gennaio, andrà in onda il primo con il titolo “Un anno straordinario” e celebrerà i successi dell’Italia maschile di De Giorgi e di quella femminile di Mazzanti. Il 16 dicembre d19, invece, verrà trasmesso su Skyil“Ragazzi d’Oro”, per raccontare al meglio la conquista azzurra del Mondiale maschile dopo 24 anni. Al suo interno ci saranno interviste ai protagonisti in campo e al CT, Ferdinando De Giorgi.Face.

Tuttosport

