Volkswagen - La Golf avrà un nuovo futuro a batteria

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laun (. La conferma delle recenti indiscrezioni lanciate dal quotidiano tedesco Handelsblatt è arrivata direttamente dall'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blume. "Il marchiosta attualmente valutando come poter portare icone come lao la Tiguan nelelettrico", ha affermato il manager, durante l'assemblea degli azionisti, che ha approvato la distribuzione di un maxi-dividendo straordinario da quasi 9,6 miliardi di euro grazie ai proventi della quotazione in Borsa della Porsche. Per la segmento C non si tratterebbe di una prima assoluta: la settima serie è stata infatti proposta anche in versione a, la e-, senza ...