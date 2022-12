Virtus Bologna-Maccabi in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come quattordicesima giornata dell’di. Dopo il match contro l’ALBA Berlino, altro impegno casalingo per gli uomini di coach Scariolo, alla ricerca di risultati positivi in un momento negativo nella competizione europea, condito anche dalla recente caduta in campionato, la prima, avvenuta per mano di Scafati domenica scorsa. Di fronte, la formazione israeliana che staziona a metà classifica e fin qui ha dimostrato di faticare in trasferta, salvo trovare il primo successo lontano dalle mura amiche proprio poche ore fa contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 16 ...