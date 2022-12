Villareal | Setien | “Napoli ha tre stelle nella sua rosa”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quiqueha parlato prima della sfida amichevole trache si gioca sabato 17 dicembre allo stadio Maradona. Le parole dell’allenatore spagnolo sono state riportate dal Corriere del Mezzogiorno.dice: “È sempre bello tornare in palcoscenici che hanno una grande tradizione e storia, non solo per Maradona ma anche perché ilè una società di grande rilevanza storica. Albiol e Reina sono entrambi molto felici di tornare a, di fare una buona partita perché conservano grandi ricordi“.parla benissimo deldi Luciano Spalletti: “Mi piace molto, ha un modo di giocare che si identifica molto con quello che noi proviamo a fare, sono al Villarreal da poco tempo. Ha vari modi di attaccare, molte soluzioni. ...