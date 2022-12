VIDEO Sci alpino | Elena Curtoni domina la discesa di St Moritz e vince davanti a Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una splendidasi è aggiudicata la primadi Sankt(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023. Sul tracciato elvetico denominato “Corviglia” la trentunenne nativa di Morbegno ha messo in scena una prova davvero eccezionale. Veloce sin dall’avvio, sfruttando anche una situazione meteo non ancora pessima come si è poi manifestata nel prosieguo delle discese, ha gestito nel migliore dei modi tutte le insidie della pista elvetica, mettendosi alle spalle(ko ad una mano) per 29 centesimi, e la padrona di casa Corinne Suter per 73. Dopo di lei, i distacchi si fanno abissali, confermando come oggi avere rischiato il tutto per tutto abbia davvero pagato dividendi importanti. Domani il programma di St. ...