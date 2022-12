Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 16 dicembre 2022)DEL 16 DICEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’ USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA DALLA CASSIA FINO ALLA-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, LINEA AVNAPOLI CIRCONE ...

